Прикордонники розповіли, навіщо посилили охорону кордону з Росією

Посилення охорони кордону з РФ не пов’язано з терактами у Волгограді і відбувається щороку напередодні всіх державних свят України.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державної прикордонної служби України.

«Посилена охорона державного кордону відбувається щороку напередодні всіх державних свят України», - підкреслили у відомстві.

«У даному випадку посилена охорона держкордону не пов’язана з терактами у Волгограді, але це не значить, що ми не беремо до уваги те, що відбувається на суміжній території. Наш персонал орієнтований на цю інформацію і, звичайно, ми будемо більш ретельно перевіряти транспортні засоби, які перетинають кордон з РФ», - запевнили у ДПСУ.

Співрозмовник агентства зазначив, що «прикордонники, які служать у Луганському прикордонному загоні, які відповідають за кордон в межах Луганської області, орієнтуються більше на інформацію, яка надходить з РФ або яку ми отримуємо з центрального апарату або інших правоохоронних органів для застосування певних заходів. Начальник прикордонного загону має реагувати, вживати заходів для того, щоб відповідним чином реагувати на ситуацію, яка може виникнути на державному кордоні».

Також, за словами співробітника прес-служби, "напередодні початку зимової Олімпіади в РФ у нас будуть більш ретельно організована взаємодія з прикордонною службою РФ, і скоріш за все, охорона кордону буде теж посилена".

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Раніше російські ЗМІ, зокрема, РИА Новости, повідомляли, що Державна прикордонна служба України посилила контроль на кордоні з Росією у зв'язку терактами у Волгограді.

"Посилено режим на кордоні з Росією" , - сказали в прес-службі.

За словами співрозмовника агентства, особлива увага приділяється ділянці кордону, який знаходиться ближче до Волгограду (відстань між Волгоградом і українським Луганськом становить 450 кілометрів).

Поки незрозуміло, як довго триватиме такий режим охорони держкордону. "До особливого розпорядження", - відзначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, у Волгограді 29 і 30 грудня сталися два теракти. 29 грудня у будівлі залізничного вокзалу в Волгограді внаслідок теракту загинули 17 осіб, у тому числі співробітник поліції, більше 30 постраждалих госпіталізовано, у тому числі одна дитина.

30 грудня о Волгограді стався другий за добу теракт. Кількість загиблих внаслідок вибуху в тролейбусі в Волгограді вранці 30 грудня досягла 14 осіб, кількість постраждалих - 28.

За попередніми даними, громадян України серед постраждалих немає.