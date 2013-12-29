Кожара засудив теракт у Волгограді і висловив співчуття родинам загиблих

«Я рішуче засуджую цей жахливий терористичний акт, що призвів до загибелі і поранень багатьох невинних людей», - цитує Кожару прес-служба МЗС.

Міністр висловив співчуття сім’ям загиблих та бажав якнайскорішого одужання усім пораненим.

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«Міжнародна спільнота повинна об’єднатися для боротьби з тероризмом. Такі брутальні акти терору не мають виправдання, їм не має бути місця в цивілізованому світі», - сказав Кожара, закликавши країни-учасниці ОБСЄ зміцнювати практичні інструменти протидії тероризму.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня на залізничному вокзалі у Волгограді було здійснено теракт. У результаті спрацьовування вибухового пристрою, який привела в дію смертниця, за останніми даними, загинули 16 людей, 43 дістали поранення, 38 з них перебувають в лікарнях.