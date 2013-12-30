Альпіністи з усього світу підтримали Євромайдан сходженням на найвищу гору США

Група альпіністів з усього світу 28 грудня підтримала український Майдан сходженням на гору Аконкагуа (6962 м) – найвищу точку Америки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО «Свобода» з посиланням на Координаційний центр роботи з українцями за кордоном при Штабі національного спротиву.

Альпіністи також записали своє звернення українською мовою, де закликали до боротьби за європейські цінності та процитували слова Тараса Шевченка "Борітеся – поборете, вам Бог помагає".

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"За демократію, за прозорість, за справедливий суд, за свободу слова, проти корупції. Весь вільний світ з вами", - зазначили альпіністи.

Крім того, зазначається в повідомлення, у США зняли відеокліп на підтримку українського Майдану на легендарну пісню "We shall overcome", яка вважається гімном руху за громадянські права у світі.

Кліп зняли представники української діаспори в США - відомий документаліст Генрі Невісон і керівник Волинського ансамблю танцю у Філадельфії Тарас Левицький.