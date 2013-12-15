У центрі Праги відбувся мітинг на підтримку українського Євромайдану

Учасники акції – переважно молоді українці, які живуть і працюють у Чехії, передає Радіо «Свобода».

Близько 200 осіб тримали в руках плакати із закликами до відставки уряду і Президента України, покарання винних у нападі на мирних демонстрантів у Києві і проведення позачергових виборів.

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Демонстрацію українців у Празі підтримали також чехи, росіяни і грузини. На мітингу виступили секретар громадської організації «Українська ініціатива в Чеській Республіці» Богдан Райчинець, російський письменник і журналіст українського походження Ігор Померанцев, чеський політик Павел Свобода.

Свобода наголосив, наскільки важливою сьогодні для України та українців є міжнародна підтримка, в тому числі чехів і чеських політичних та громадських лідерів.

«Нашим обов’язком сьогодні є бути з тими, хто прагне демократії для України, справжньої демократії. Тому я тут сьогодні з вами», – сказав він.

Свобода повідомив, що у Києві зараз перебуває колишній міністр закордонних справ Чехії Карел Шварценберґ.

На мітингу також зачитали заклик клубу «Християнсько-демократичного союзу – Чехословацької народної партії» підтримати вимоги українського Майдану.