ЗМІ: Ніно Катамадзе може приїхати до Києва на підтримку Євромайдану

Про це повідомляє ТСН з посиланням на запис співачки у Facebook.

"Дорогі мої українці! Всією душею і всім серцем я з вами! Я поділяю кожну секунду, пережиту в боротьбі за вашу свободу, за те, що ви обираєте цивілізований європейський шлях! Я підтримую ваше бажання боротися за завтрашній день, за вашу гідність! Пишаюся вашим глибоким і чесним характером, який показав весь український народ. Так, це важко, але це правильно! З любов'ю, Ніно Катамадзе. Я вас кохаю!" – написала вона.

Співачка Руслана, яку сьогодні викликали на допит у ГПУ, також зазначила, що розмовляла з Ніно Катамадзе, і що та обіцяла приїхати в Україну й виступити перед протестувальниками.