Кількість загиблих через снігові бурі в США зросла до 16 осіб

Через сильні снігопади на північному сході США загинули щонайменше 16 осіб, повідомляє lenta.ru з посиланням на Sky News.

Більшість загиблих померли в результаті дорожніх подій, причиною яких стали погані погодні умови. Відомо також про жінку з синдромом Альцгеймера, яка замерзла на смерть у штаті Нью-Йорк.

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Крім Нью-Йорка снігопад, що триває кілька днів, зачепив також Нью-Джерсі, Мічіган, Массачусетс, Кентуккі, Індіану, Іллінойс та інші штати. Через негоду у США скасовано близько двох тисяч авіарейсів, закрито автотраси, потяги ходять зі збільшеними інтервалами. Рятувальники перевіряють вулиці, де можуть перебувати бездомні, щоб надати тим допомогу у разі, якщо вони її потребують.

За інформацією метеорологів, снігопади в США припинилися і прийшло похолодання. У деяких районах країни температура опустилася до мінус 23 градусів за Цельсієм. Нові маси холодного повітря рухаються у бік Середнього Заходу з Канади.