Збитого активістом Автомайдану інспектора ДАІ госпіталізовано, у нього - кілька травм

Співробітника Державтоінспекції, якого у центрі Києва збив учасник Автомайдану, госпіталізовано.

Про це повідомило Управління зв'язків з громадськістю МВС України.

Згідно з повідомленням, у 36-річного даішника діагностовано закриту травму грудей, забої колінного суглоба і хребта.

За попередніми оцінками медиків, травми віднесено до категорії середньої тяжкості.

Як повідомляв УНІАН, учора, 3 січня, у Головному управлінні МВС України в Києві заявили, що учасник Автомайдану збив начальника столичного батальйону ДАІ.

Як повідомлялося, під час руху колони учасників Автомайдану співробітник ДАІ намагався роз'яснити водіям неприпустимість створення затору, оскільки вони зупинилися, включивши на своїх авто сигналізацію аварійної зупинки.

На тему: В опозиції заперечують, що учасник Автомайдану збив інспектора ДАІ (відео)

У цей час один з водіїв почав рухатися на автомобілі, зачепив дзеркалом інспектора ДАІ і «протягнув його кілька метрів по проїжджій частині», заявили в ГУ МВС, додавши, що після цього, не зупиняючись, водій продовжив рух по вул. Володимирській у напрямку до станції метро «Золоті ворота».

Як відзначили у міліції, там автомобіль порушника було заблоковано транспортними засобами інспекторів ДПС, проте водій пересів в інший автомобіль учасника акції протесту і виїхав з місця події.

При цьому в опозиції спростовують інформацію міліції про наїзд учасника Автомайдану на інспектора ДАІ у Києві.

Згідно з повідомленням прес-служби Всеукраїнського об'єднання «Свобода», насправді даішник підійшов до автомобіля, який рухався з надзвичайно низькою швидкістю, відірвав бічне дзеркало і впав, зробивши вигляд, що нібито його збила машина.