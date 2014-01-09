Керівники Автомайдану вибачилися перед власником будинку, який вони пікетували - МВС

За словами заступника начальника Головного слідчого управління МВС України Олександра Гнатіва, слідчими у рамках раніше відкритого кримінального провадження здійснювалося розслідування хуліганських дій, що мали місце в с. Підгірці, що на Київщині.

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Тоді учасники так званого «автомайдану» двічі обклеювали паркан та ворота домоволодіння, а також кілька днів пікетували будинок, який, на їхню думку, належить Міністрові внутрішніх справ України Віталію Захарченку. Слідчі встановили, що зазначений будинок главі МВС не належить.

9 січня до міліції звернувся власник цього будинку. Він подав заяву про припинення досудового розслідування за фактом хуліганських дій біля його помешкання.

Своє звернення власник домоволодіння пояснив тим, що він зустрічався з керівниками «автомайдану». Вони принесли йому вибачення та пообіцяли більше не завдавати шкоди майну.

"Ці вибачення були прийняті, він не має претензій до осіб, які приймали участь в хуліганських діях та пошкодженні майна, і клопоче про припинення досудового розслідування у кримінальному провадженні", – зазначив Олександр Гнатів.