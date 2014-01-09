Керівники Автомайдану вибачилися перед власником будинку, який вони пікетували - МВС
Дії активістів біля «будинку Захарченка» були кваліфіковані слідчими як хуліганство. Керівники «автомайдану» пообіцяли власникові будинку більше не завдавати шкоди його майну.
За словами заступника начальника Головного слідчого управління МВС України Олександра Гнатіва, слідчими у рамках раніше відкритого кримінального провадження здійснювалося розслідування хуліганських дій, що мали місце в с. Підгірці, що на Київщині.
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Тоді учасники так званого «автомайдану» двічі обклеювали паркан та ворота домоволодіння, а також кілька днів пікетували будинок, який, на їхню думку, належить Міністрові внутрішніх справ України Віталію Захарченку. Слідчі встановили, що зазначений будинок главі МВС не належить.
9 січня до міліції звернувся власник цього будинку. Він подав заяву про припинення досудового розслідування за фактом хуліганських дій біля його помешкання.
Своє звернення власник домоволодіння пояснив тим, що він зустрічався з керівниками «автомайдану». Вони принесли йому вибачення та пообіцяли більше не завдавати шкоди майну.
"Ці вибачення були прийняті, він не має претензій до осіб, які приймали участь в хуліганських діях та пошкодженні майна, і клопоче про припинення досудового розслідування у кримінальному провадженні", – зазначив Олександр Гнатів.