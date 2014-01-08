Активіст Автомайдану: "У ДАІ кажуть, що їм наказали нас репресувати"

Репресії з боку міліції та представників ДАІ проти активістів Автомайдану з кожним днем посилюються.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив активіст Автомайдану Дмитро Булатов.

“Ми розуміємо, що влада це робить, бо ми є великою виразкою для неї. Вони розуміють, що ми діємо у законному полі, і не можуть нам протидіяти ніяким чином, крім порушень закону з їхнього боку”, - сказав він, зазначивши, що репресії проти автомайданівців посилилося після проведення мирної акції біля Межигір'я.

Він зазначив, що влада намагається репресувати учасників Автомайдану будь-яким чином. За його словами, навіть існує неофіційний список тих, кого ДАІ повинна зупиняти.

“Але міліціонери самі кажуть: “Нам сказали вас залякувати, репресувати і чинити по відношенню до вас певні дії, аби вас поменшало”, - зазначив Булатов.

Втім, за його словами, ці репресії, навпаки, об'єднують автомайданівців, і їх стає все більше.

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Він також повідомив, що сьогодні першого активіста Автомайдану позбавили водійського посвідчення на півроку.

“Відбулося це так: йому повідомили, що через 5 хвилин - засідання суду. Він приїхав до суду, зайшов до суду, а йому повідомили, що слухання відбулось і його позбавлено посвідчення на півроку”, - зазначив Булатов.

Він також зазначив, що автомайданівці вже склали список тих міліціонерів, прокурорів та суддів, до яких планують навідатись зі своєю акцією.

“Ми знаємо про їхні квартири, маєтки... Наші візити будуть масштабними і креативними”, - додав активіст Автомайдану.

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 29 грудня, учасники Автомайдану та інші кияни їздили до Межигір'я, де розміщена резиденція Президента Януковича, до будинків лідера "Українського вибору" Віктора Медведчука і прем’єр-міністра Миколи Азарова у Конча-Заспі. 5 січня учасники Автомайдану провели пікет під заміським будинком міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка у с. Підгірці.

Співробітники МВС відкрили кримінальне провадження за фактом пікетування активістами Автомайдану заміського будинку Захарченка у Київській області. Про це повідомив 8 січня начальник прес-служби обласної міліції Микола Жукович, передає LB.ua. "Це кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 296 ККУ, тобто хуліганство", - зазначив він.