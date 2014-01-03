У ДАІ заявили, що приходять додому до учасників Автомайдану цілком законно (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив начальник відділу дорожньо-патрульної служби УДАІ ГУМВС України в Києві Юрій Лукіша.

За його словами, інспектори ДАІ, відвідуючи учасників Автомайдану у їхніх помешканнях, таким чином з'ясовують, хто керував тим чи іншим автомобілем, коли Автомайдан рухався до «Межигір'я» та до осель інших високопосадовців.

За словами Лукіша, інспектори не порушують закон, коли відвідують учасників Авто майдану, оскільки діють згідно із 77 наказом МВС. Також він додав, що рух у колоні, яка складається з більш ніж 4 автомобілів, без погодження з Державтоінспецією є адміністративним правопорушенням, навіть не дивлячись на те, що колона автомайданівців не в повній мірі підпадає під визначення автоколони згідно з ПДР.

Також він додав, що інспектори ДАІ зупиняли лише тих учасників Автомайдану, у яких на авто були закриті або забруднені державні номери, або тих, хто без необхідності подавав звукові сигнали в межах населених пунктів.

Також Лукіша пояснив, чому інспектори ДАІ не пропускають на Майдан транспорт для обслуговування побуту учасників Майдану.

За його словами, для в'їзду в центр міста вантажних автомобілів та спецтранспорту потрібен спеціальний дозвіл ДАІ, тому інспектори зупиняють автомобілі, що везуть на Майдан дрова, продукти харчування та обслуговують біотуалети.

Як повідомляв УНІАН, 2 січня народний депутат від «УДАРу» Сергій Аверченко заявив, що Державтоінспекція відстежує водіїв, які підтримують Євромайдан і 29 грудня брали участь в автопробігу до резиденції «Межигір’я».

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Водночас юристи закликають людей, до яких додому приходять співробітники ДАІ і запрошують на співбесіди, писати інформаційні запити до ДАІ і ігнорувати такі запрошення.

"Я рекомендую ігнорувати такі повідомлення, бо вони не приводять до жодних наслідків", - сказав, зокрема, у коментарі "Українській правді" юрист Дмитро Йовдій.

"Або рекомендую залучати адвокатів, щоб вони у відповідь на такі дії надсилали запити до органів ДАІ з вимогою роз’яснити, на підставі якого нормативного акту і чим керувався начальник відповідного відомства, коли направляв цей лист", - сказав Йовдій.

"Вони розраховують на те, що з купи тих листів, які вони розносили людям, хтось прийде на зустріч, у них вилучать права, техпаспорт, і ДАІ покаже, що вони свою роботу виконали і притягнули когось до відповідальності", - додав він.

"Якщо не з'являтися, то люди позбавляють ДАІ можливості формувати доказову базу. Вони вимагають від людини прийти, вимагають дачі пояснень, вимагають документи від неї, і за таких обставин є база, бо людина прийшла, написала пояснення, що вона їхала чи не їхала", - сказав він.

"Потрібно з'являтись лише у тому випадку, якщо складений протокол, і вже суд викликає людину у цій справі. Тоді треба з'являтись до суду і доводити невинуватість з усіма доказами, які людина може навести: або що її не було, що інспектор її не зупиняв. І тоді хай інспектор доводить, що має відео і що він зупиняв цей транспорт", - додав юрист.