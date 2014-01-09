Transparency International: Антикорупційні органи в Україні не відповідають міжнародним стандартам

Transparency International Україна (TI-Україна) закликає українську владу негайно вжити заходів до cтворення незалежного антикорупційного органу, що є однією із ключових передумов для здійснення ефективної антикорупційної політики.

Як повідомили УНІАН у TI-Україна, організація готова надати експертну допомогу в підготовці відповідних проектів актів та їхньому обговоренні з громадянським суспільством.

У повідомленні сказано, що на сьогодні “жодна з існуючих антикорупційних установ в Україні не відповідає міжнародним стандартам щодо створення та діяльності антикорупційних органів, про що неодноразово зазначалося як вітчизняними фахівцями, так і експертами ГРЕКО, ОЕСР та Європейської комісії”.

TI-Україна зазначає, що стаття 6 Конвенції ООН проти корупції, рекомендації Групи держав проти корупції (ГРЕКО), Антикорупційної мережі для країн Організації економічної співпраці та розвитку, а також План дій із лібералізації візового режиму з Євросоюзом вимагають створення незалежної антикорупційної інституції, відповідальної за формування, моніторинг і координацію реалізації антикорупційної політики, а також залучення до роботи цієї інституції громадянського суспільства.

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Transparency International вважає позитивним рішення Кабінету міністрів України про затвердження положення про Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, яким закріплено мандат цієї антикорупційної інституції, про що уряд оголосив 30 грудня 2013 року.

Водночас, як сказано у повідомленні TI-Україна, окрім урядового уповноваженого питанням антикорупційної політики в Україні опікуються ще дві інституції. “Національний антикорупційний комітет - консультативно-дорадчий орган при Президентові України, основними завданнями якого є системний аналіз стану протидії корупції в Україні, ефективності реалізації антикорупційної стратегії та розроблення пропозицій щодо формування і реалізації антикорупційної стратегії та антикорупційних заходів, не провів жодного засідання з 2011 рок”, - йдеться у повідомленні. “Одночасно із фактичним зупиненням роботи НАКу Президентом України тимчасово покладено на Міністерство юстиції функції спеціально уповноваженого органу з питань антикорупційної політики”, - зазначають у Transparency International і додають, що “жодна з існуючих антикорупційних установ в Україні не відповідає міжнародним стандартам”.

*** Transparency International Україна є представництвом глобальної антикорупційної неурядової організації Transparency International, що має понад 90 національних представництв та працює більше як у 100 країнах світу. Місія ТІ-Україна: обмежити зростання рівня корупції шляхом сприяння прозорості, підзвітності і доброчесності публічної влади та громадянського суспільства.