Рада не прийняла законопроект про створення антикорупційного бюро

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували лише 166 із 404 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Не голосувала в повному складі фракція КПУ.

За даний законопроект проголосували два депутати із фракції Партії регіонів, 78 - із “Батьківщини”, 39 - із “УДАРу”, 35 - із “Свободи” і 12 позафракційних.

На тему: 373 депутати проголосували за антикорупційний закон

Законопроект визначав правові основи організації та діяльності НАБ як єдиного антикорупційного державного правоохоронного органу зі спеціальним статусом.

В пояснювальній записці зазначається, що спеціальний статус Національного антикорупційного бюро пояснюється особливим порядком його створення (на підставі закону), спеціальним порядком призначення його голови (Верховною Радою України за пропозицією не менш як 150 народних депутатів), спеціальними механізмами контролю його діяльності та можливістю його працівникам складати протоколи про адміністративні правопорушення і здійснювати оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування щодо діянь, пов’язаних з корупційними правопорушеннями, що вчиненні особами, уповноважені на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування.

В документі сказано, що при цьому компетенція антикорупційного органу повинна бути обмежена двома основними чинниками: суб’єктом правопорушення є особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування: Президент України, голова Верховної Ради України, його перший заступник та заступник, прем'єр-міністр України, перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри України, міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету міністрів України, та їх заступники, голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор України, Голова Національного банку України, Голова Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим; народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад; державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування; військові посадові особи Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців строкової військової служби. А також судді, особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, державної кримінально-виконавчої служби, органів та підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, податкової міліції; посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки України, дипломатичної служби, митної служби, державної податкової служби; члени Центральної виборчої комісії; посадові та службові особи інших органів державної влади.

Другим чинником, згідно з законопроектом, є адміністративна або кримінальна караність протиправного діяння, що скоїла особа, уповноважена на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування.

З метою усунення дублювання функцій НАБ з іншими органами державної влади та усунення зайвих видатків Державного бюджету України на його утримання у законопроекті пропонувалося створити цей орган на базі та за рахунок спеціальних підрозділів по боротьбі з корупцією і організованою злочинною діяльністю Служби безпеки України та підрозділів ГУБОЗ МВС України, а також за рахунок підрозділів внутрішньої безпеки органів державної влади.

Граничну штатну чисельність НАБ пропонувалося встановити на рівні 1500 осіб, у тому числі до 1200 осіб рядового і начальницького складу.

Відповідно до законопроекту, НАБ не пізніше 15 січня кожного року інформує суспільство про свою діяльність за минулий рік і звітує два рази на рік на пленарному засіданні Верховної Ради України про результати своєї діяльності. При цьому набрання чинності постанови Верховної Ради України про незадовільну діяльність НАБ за звітній період є підставою для звільнення Верховною Радою України голови НАБ.