Азаров не вірить Transparency International, що в Україні процвітає корупція

Про це він заявив в інтерв'ю центральним телеканалам.

«В об'єктивність цієї організації, я, скажу однозначно, не вірю. І я не можу навіть уявити собі, щоб Україна була у світі на такому місці», - сказав М.Азаров.

Він висловив сумніви у достовірності тих даних, за якими роблять висновки експерти цієї організації.

При цьому він зазначив, що проблема корупції в Україні дійсно є.

«Проблема є, вона реальна. Вона повинна турбувати не представників якоїсь організації, мені не відомої, а повинна цікавити нас», - сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня 2011 року неурядова організація Transparency International (TI), що базується у Берліні, опублікувала доповідь, в якій зазначається, що в Україні, як і раніше, дуже високий рівень корупції.

Україна посіла 152-е місце з рейтингом 2,3 бала. У 2010 році Україна була на 134-у місці.

Індекс сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index, CPI), що розраховується фахівцями Transparency International, визначає рівень корупції в держсекторі - від "0" (високий рівень корупції) до "10" (корумпованих чиновників майже немає).

15 травня 2012 року, Європейська Комісія схвалила спільний робочий документ “Реалізація Європейської політики сусідства в Україні. Прогрес у 2011 році і рекомендації до дій”, в якому наголошується, що Єврокомісія не побачила значних результатів у боротьбі з корупцією в Україні в 2011 році.

Єврокомісія відзначає, що в 2011 році Україна втратила 18 позицій в Індексі сприйняття корупції, який розробляється Transparency International, і зайняла 152-е місце із 187 можливих.

У документі підкреслюється, що в липні 2011 року в Україні набув чинності закон про засади попереджання і боротьби з корупцією, разом з тим, в цілому, законодавство в цій сфері залишається неповним і не повною мірою відповідає стандартам Ради Європи і ООН.

Єврокомісія також нагадує, що в жовтні 2011 року була схвалена Національна антикорупційна стратегія, яка, тим часом, не передбачає вирішення низки ключових питань, зокрема, створення незалежного антикорупційного органу, спеціалізації і чіткого розподілу завдань між правоохоронними органами, перевірки декларацій про активи і вирішення проблеми конфлікту інтересів.

“Відповідний План дій все ще перебуває у стадії підготовки”, - написано в документі.

16 серпня п.р. керівник представництва в Україні Transparency International Олексій Хмара надіслав на адресу Президента України Віктора Януковича лист про свій вихід зі складу Національного антикорупційного комітету при Президенті України.

Своє рішення О.Хмара пояснив незгодою з рішенням Президента В.Януковича підписати «корупційно-небезпечний» тендерний законопроект № 9634 (закон 5044-VI від 04.07.2012).