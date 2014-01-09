Опозиція звернулася до ЄСПЛ через незаконне затримання активістів Євромайдану

Про це сьогодні повідомив народний депутат від ”Батьківщини” Павло Петренко, поінформували УНІАН у прес-службі партії.

Зокрема, за його словами, у справах затриманих активістів Євромайдану, які ще перебувають у СІЗО, вже підготовлені та направлені відповідні заяви до Європейського суду з прав людини.

Крім того, народний депутат зазначив, що адвокати нині готують відповідні позови про відшкодування збитків на користь всіх активістів Єромайдану, по яким незаконно станом на сьогоднішній день не закриті кримінальні провадження.

”Спеціальне законодавство передбачає пряму матеріальну відповідальність слідчих і прокурорів за незаконне кримінальне переслідування громадян. В зв’язку з тим, що на сьогоднішній день є закон про декриміналізацію всіх учасників протесту, починаючи з 26 грудня минулого року можна ставити питання про відшкодування збитків за кожен день незаконного переслідування на користь наших активістів”, - наголосив Петренко.

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Більше того, за його словами, адвокати євроактивістів вже підготували низку заяв про злочин проти співробітників правоохоронних органів. Оскільки, починаючи з 6 січня цього року, слідчі та процесуальні керівники, які ведуть всі справи проти активістів Євромайдану, вчиняють кримінальний злочин - це незаконне кримінальне переслідування та утримання під вартою, підкреслив депутат.

”Вони попри прийнятий закон про декриміналізацію активістів вчинили злочинну бездіяльність – не вжили жодних процесуальних дій. Такі діяння караються позбавленням волі від 5 до 8 років”, - зазначив Петренко.