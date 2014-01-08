Декілька сотень активістів Євромайдану пікетують Печерський суд

Як передає кореспондент УНІАН, судове засідання з розгляду скарги адвоката Притуленка розпочнеться о 17.00.

Як повідомляв УНІАН, 3 січня Печерський районний суд Києва переніс на 8 січня розгляд справи Притуленка.

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За інформацією "Української правди", засідання суду тривало не більше 5 хвилин. Сам Притуленко не був доставлений до суду. Жоден представник Генеральної прокуратури теж не з'явився.

Як повідомляв УНІАН, у Києві з 21 листопада проходять багатотисячні акції проти політики української влади, яка відмовилася від підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

1 грудня близько півтисячі молодиків спортивної статури прорвали кордон міліції та імітували штурм Адміністрації Президента. Вони поводились досить агресивно. Журналісти, які перебували на місці події, зазначали, що провокатори вигукували гасла українською, а розмовляли між собою російською мовою.

Потім міліція Києва повідомила, що розслідує 11 кримінальних проваджень щодо подій, пов'язаних із захопленнями адмінбудівель, іншими інцидентами, що сталися 1 грудня в центрі столиці. У рамках розслідувань цих проваджень затримано 9 осіб.

3 грудня суд на два місяці заарештував дев'ятьох осіб, затриманих на Банковій під час заворушень біля Адміністрації Президента 1 грудня. Рішення винесено за ст. 294 кримінального кодексу (масові заворушення).

Однак, 4 грудня, родичі затриманих на прес-конференції повідомили, що затримані під час пікетування Адміністрації Президента 1 грудня були мирними учасниками мітингу, які не брали участі в організації заворушень чи провокацій, їх безпідставно затримали і побили бійці спецпідрозділу “Беркут”.