Лікарі розповіли, скільки Чорновол повинна пробути в стаціонарі

Постраждала внаслідок побиття журналістка та громадська активістка Тетяна Чорновол має перебувати в стаціонарі ще як мінімум 6-7 днів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу екс-міністр охорони здоров`я, відомий вчений-нейрохірург Микола Поліщук.

“Виписувати Тетяну із стаціонару завчасно - небезпечно для її здоров`я. Я можу сказати, що як мінімум 6-7 днів вона мусить перебувати в стаціонарі. Пацієнтка потребує подальшого лікування в стаціонарних умовах. Це може бути спеціалізована клініка, а може й ні. Але стаціонар обов`язковий, і про це говорять лікарі, що лікують Тетяну”, - підкреслив Поліщук.

Також він додав, що амнезія протягом кількох годин, яку мала Чорновол після її побиття, є серйозною ознакою захворювання.

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“Тривалість амнезії Тетяни обраховується годинами. Така велика тривалість амнезії відноситься до високої групи ризику внутрішньочерепних ускладнень. На щастя для Тетяни, цих ускладнень у неї не наступило. Я сьогодні бачив Тетяну і можу сказати, що вона надзвичайно швидко втомлюється. В зв`язку з цим вона не критично оцінює свої можливості, і тому лікарі рекомендують їй продовжити лікування”, - сказав Поліщук.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 25 грудня журналістку Чорновол жорстоко побили чоловіки на Бориспільській трасі під Києвом. Міліція відкрила кримінальне провадження за статтею «хуліганство», пізніше була додана ще одна стаття - про заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, яка передбачає суворіше покарання.

У рамках розслідування затримано п`ятьох підозрюваних.

6 січня у Міністерстві охорони здоров’я заявили, що консиліум лікарів дійшов висновку, що жорстоко побита Чорновол вже одужує і може продовжити лікування вдома.