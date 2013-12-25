Під Борисполем невідомі побили журналістку Тетяну Чорновіл (оновлено, фото)

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю ГУ МВС України у Київській обл. інцидент стався сьогодні уночі близько 1.30 год.

За попередніми даними міліції, Чорновіл їхала у власному авто, коли її раптово "підрізав" невідомий автомобіль з якого вийшло кілька чоловіків.

Невідомі витягли Чорновіл з-за керма, побили, а потім кинули у придорожний кювет.

Журналістка викликала міліцію. Наразі на місці події працюють правоохоронці.

У потерпілої травмовано обличчя.

Зазначену подію зафіксовано та буде відкрито кримінальне провадження із внесенням до єдиного держреєстру досудових розслідувань.

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На своїй сторінці в Facebook Мустафа Найєм написав, що у Тетяни струс мозку і що їй зашивають обличчя.

"Тетяну підрізали на джипі, витягли з машини і побили. Зараз Тетяну повезли на рентген. Сама пересуватися вона не в змозі", - написав він.

Близько 3.00 Найєм оновив інформацію: "За словами Тетяни Чорновіл, вона повертала до себе в село Гора, коли помітила за собою стеження. Вона різко повернула назад в Бориспіль. Але машина почала її притискати. Після чого її машину кілька разів ударили кузовом. Вона зупинилася . з машини вибігли двоє, розбили скло. Вона вискочила з машини і спробувала втекти. Її наздогнали і били. Били двоє чоловіків ".