Азаров назвав "хороший ритм в економіці" головним завданням уряду

Про це він заявив під час спілкування з користувачами Facebook.

“Я хотів би звернути увагу на те, що зараз дуже важливо набрати хороший ритм в економіці. Як почнеш рік, таким рік і буде. Яким складеться січень - від цього багато залежить, і те, яким буде рік. Тому дуже важливо зараз трохи менше звертати уваги на деструктивні дії, а більше займатися корисною творчою роботою. У цьому я бачу найголовніше завдання уряду і всіх виконавчих органів на місцях”, - підкреслив прем`єр-міністр.

Він зазначив, що важливо у стислі терміни прийняти державний і бюджети областей, міст, районів.

На тему: Фінансова стабільність України не викликає сумнівів - Азаров

Азаров підкреслив, що ця робота має бути завершена в січні, “щоб могли фінансуватися програми розвитку, здійснюватися будівництво соціальних об`єктів і багато з того, що ми запланували на 2014 рік”.

Як повідомляв УНІАН, 9 січня Азаров заявив, що Кабінет міністрів у 2014 році в першу чергу повинен зайнятися питаннями налагодження промислової кооперації з Росією, продовжити реалізацію програми активізації розвитку економіки і відновити переговори з Європейським Союзом з питання підписання Угоди про асоціацію.