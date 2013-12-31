Фінансова стабільність України не викликає сумнівів - Азаров

Про це сказано в привітанні Азарова народу України з Новим роком і Різдвом, розміщеному на сайті уряду.

“Росія в дуже стислі терміни ухвалила рішення про виділення Україні 15 мільярдів доларів кредиту на дуже вигідних умовах. Тепер фінансова стабільність в Україні не викликає жодних сумнівів”, - заявив прем'єр.

Він відзначив, що домовленості з Росією про виділення коштів, зниження ціни газу і ліквідацію обмежень в торгівлі дозволяють українським підприємствам “упевнено планувати виробництво і збут продукції наступного року”. “І головне: дають нашим людям упевненість, що у них буде стабільна робота, буде добробут у сім'ях”, - наголосив прем'єр.

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“Сьогодні як ніколи нам потрібно відчувати себе єдиним народом, єдиною державою. Адже лише разом можна подолати виклики. У всіх нас є одна спільна мета - ми прагнемо жити в незалежній і багатій країні. Впевнений, рішення, які були прийняті, розкриють нові можливості для економічного розвитку України. Переконаний, що талановитий народ України, об'єднаний спільними цінностями і курсом європейських реформ, наступного року зробить значні кроки до поставленої мети: розвитку процвітаючої України”, - заявив Азаров.

Він також назвав 2013 рік непростим, повним надій, складнощів, а також роком досягнень.

“Незважаючи на тиск економічної кризи, уряд робив все можливе, щоб виконати соціальні зобов'язання перед народом України: виплачувалися заробітні плати, пенсії, стипендії, допомога. Одночасно уряд не допустив економічного спаду і зупинки вітчизняної промисловості, що насправді було дуже важко в умовах погіршення кон'юнктури ринків і торгових обмежень для вітчизняних виробників. Ми утримали від девальвації національну валюту, не допустили зростання тарифів на житлово-комунальні послуги і цін на основні споживчі товари. У складних умовах ми не просто виживали, а й модернізували економіку”, - відзначив прем'єр.

Як приклад Азаров навів введення в експлуатацію Дністровської гідроелектростанції, будівництво сотні новітніх підприємств. Також він відзначив, що будувалися дороги, мости, лікарні, школи, дитячі садки, було зібрано рекордний урожай - 63 млн. тонн зерна.

“Наприкінці року нам довелося ухвалити важке, але необхідне рішення: призупинити підписання угоди про зону вільної торгівлі з Євросоюзом, щоб дати нашій економіці час відновитися і зміцнитися. Курс європейської інтеграції ми безумовно продовжимо, але з більш сильних позицій, захищаючи національні інтереси”, - наголосив Азаров.

Прем'єр побажав українцям успіхів у реалізації особистих, суспільних, ділових задумів, щоб 2014 рік став роком економічних, культурних, спортивних та інших досягнень, роком національної злагоди та єдності.

"Міцного вам здоров'я, щастя, невичерпних життєвих сил і любові. Сердечно вітаю вас з Новим роком і Різдвом Христовим!", - наголосив у привітанні Азаров.