Азаров заявив, що не дозволить ейфорично спалювати "дешевий газ"

Україна не змінюватиме свою політику, спрямовану на зменшення споживання імпортного газу та підвищення своєї енергоефективності, у зв'язку зі зниженням Росією ціни на блакитне паливо.

Про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров в ефірі телеканалу "Інтер" у програмі "ШустерLive".

"У нас вже в перші дні виникла ейфорія, що можна, раз газ подешевшав, продовжувати його палити. Ні! Я вже зібрав усіх тих, хто відповідає за це питання, і вимагаю в жодному разі не знижувати всі заходи, які у нас були спрямовані на зниження споживання газу, - це обов'язково", - сказав Азаров.

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При цьому він наголосив, що найближчим часом уряд розгляне питання зниження ціни на газ для підприємств, для яких газ є технологічною сировиною для того, щоб якнайшвидше поновити їхню роботу.

"Зниження ціни на газ - це величезний комплекс заходів з пожвавлення нашого народного господарства, житлово-комунальної сфери, бюджетної сфери тощо", - підкреслив Азаров.