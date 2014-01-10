Учасники Автомайдану заблокували автобуси з "Беркутом" на проспекті Перемоги

Автомайданівці заблокували три автобуси з «Беркутом» на проспекті Перемоги.

Як передає кореспондент УНІАН, на даний момент автобуси з бійцями спецпідрозділу “Беркут” стоять біля узбіччя дороги. З інших трьох боків - їх оточили майже 10 автомобілів Автомайдану.

Учасники Автомайдану стверджують, що у цих автобусах знаходяться саме ті правоохоронці, які сьогодні побили людей біля Києво-Святошинського районного суду Київської області.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні активісти пікетували приміщення Києво-Святошинського райсуду. До приміщення суду також було підтягнуто велику кількість бійців спецпідрозділів міліції.

Під час сутичок, що сталися біля суду, міліція побила двох народних депутатів – Едуарда Леонова та Юрія Бублика.

Після сутичок з бійцями спецпідрозділу “Беркут” біля Києво-Святошинського районного суду Київської області, який сьогодні виніс вирок ”васильківським терористам”, госпіталізовано шістьох постраждалих активістів.