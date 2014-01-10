Міліція побила депутатів від “Свободи” під Києво-Святошинським судом

Депутати від “Свободи” Юрій Бублик і Едуард Леонов заявили, що їх побили представники МВС під час сутичок під Києво-Святошинським судом Київської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили під час онлайн-трансляції, яку показують учасники мітингу.

Мітингувальники заблокували будівлю Києво-Святошинського районного суду, щоб не випустити з неї суддю Юрія Бурбелу.

У приміщенні суду перебувало на той момент понад 100 правоохоронців, а також ряд народних депутатів та активісти.

Двері, що ведуть на подвір’я суду, охороняють бійці спецпідрозділу судової міліції “Грифон”. На вулиці будівлю суду пікетували декілька сотень активістів, в основному з ВО “Свобода”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 січня, Києво-Святошинський райсуд виніс вирок фігурантам “васильківської справи” - по 6 років ув'язнення.

22 серпня 2011 року у Василькові Київської області працівники СБУ вилучили начебто вибуховий пристрій. СБУ затримала двох депутатів Васильківської міської ради Ігоря Мосійчука та Сергія Бевза і помічника депутата Володимира Шпару, яких звинуватили у підготовці теракту, а саме – підриву пам’ятника Леніну в Борисполі. Сам пам’ятник на той момент уже був демонтований за рішенням Бориспільської міської ради.

З кінця 2011 року справу розглядав Києво-Святошинський райсуд.