Генсек Amnesty International: Люди повинні мати свободу на протести



Зміни до цілої низки Законів України, що офіційно набудуть чинності менше, ніж за годину, збурили українське суспільство і викликали стурбованість міжнародних правозахисних організацій. Тим часом, українські провладні політики вже встигли пов'язати таку стурбованість з тим, що, начебто, європейці просто не читали цих законів. Мовляв, усі документи повністю відповідають законодавству країн ЄС. Більш того, за переконанням деяких українських посадовців, стурбованість правозахисників і політиків Європи спрямована лише на підтримку української опозиції і виглядає як поганенька спроба прикрити власний провал по розширенню ЄС на Схід.

Пане Шетті, як ви ставитесь до заяв представників української влади, щодо того, що ухвалений пакет законів повністю відповідає законодавству країн ЄС?

Ми, звичайно, дуже стурбовані ухваленням цих законів. Ми схвильовані також тим, що вони можуть викорчувати фундаментальні свободи. Наприклад, свободу висловлювань чи свободу зборів. Також нас дуже хвилює, що може з'явитись безкарність і люди, які відповідальні за порушення прав людини, залишаться тепер без покарання. Тобто, це розв'яже руки винуватцям порушень.

Як ви ставитесь до тверджень, що, мовляв, політики і громадські активісти в Європі не читали ці закони?

Ми, звичайно, дуже уважно вивчимо всі ці закони після їхньої публікації, ознайомимось з усіма деталями. Однак, і сьогодні ми знаємо їхню суть, бачили вижимки з цих законів. Більш того, те, що ми вже бачили, нас надзвичайно і надзвичайно турбує!

Дехто з українських політиків вважає, що ті, хто в Європі критикують нові закони в Україні, просто підтримують українську опозицію...

Важливо заявити, і я це роблю, що ми нікого не підтримуємо. Amnesty International не підтримує жодну з політичних груп! ЄС також має стояти вище політичних суперечок, не дивитися на ситуацію з точки зору того, чи хтось в Україні «за» ЄС, чи «проти». Треба відстоювати стандарти прав людини і слідувати принципам. Якраз на цьому базується Європейський Союз і його цінності. Тому, треба цього дотримуватись.

Також лунає аргумент, що Європа критикує Україну за деякі положення законів, які, наприклад, спрямовані на боротьбу з тероризмом, у той час, як в країнах ЄС також є анти-терористичне законодавство...

Всі правлячі режими в усьому світі, якщо їм хтось не подобається, називають цих людей терористами. Ми на це не «ведемося», ми не використовуємо термін «тероризм» чи «терористи». До того ж, допоки форма протесту є мирною, законною, люди повинні мати свободу на протести. Для нас це чітко зрозуміло. А слова «тероризм», чи «терористи», є дуже суперечливими.

Як ви ставитесь до твердження, що події в Україні – провал політики Європейського Союзу щодо неї?

Важливо, щоб Європейський Союз відігравав роль своєрідного спостерігача, навіть, охоронця демократії і прав людини в Україні. Щоб здійснювався моніторинг ситуації з правами людини. Україна нині дуже розділена. І я б хотів звернутися до Євросоюзу, закликати його, щоб у своїй політиці ЄС підтримував тих, хто вірить в права людини. Це не питання, кого підтримує чи не підтримує Захід. Для Amnesty International тут питання лише в тому, хто вірить в права людини і підтримує їх, підтримує стандарти і принципи. Вважаю, ЄС і надалі має підтримувати всіх тих, хто вірить в святість прав людини.