"5 канал" готує позови до силових структур за дії проти журналістів під час подій 19-20 січня

Про це йдеться в заяві, переданій УНІАН прес-службою «5 каналу».

Як зазначається, увечері 19 січня під час виконання службових обов’язків постраждав оператор Денис Савченко. Він здійснював зйомку, знаходячись поряд з іншими колегами на даху автобуса. Однак, за словами журналіста Андрія Жигуліна: «Це не сподобалося спецпризначенцям підрозділу «Беркуту», і вони почали розгойдувати автобус, на якому стояли представники ЗМІ. У результаті, оператори й журналісти впали з даху, деякі, зокрема, оператор «5 каналу» Денис Савченко, отримали серйозні ушкодження. Дениса хотіли затримати, але завдяки закликам журналістів та громадськості його відпустили. Він терміново був доставлений у лікарню, де йому діагностували перелом ноги».

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20 січня з 07:00 на зміну заступили 2 нові знімальні групи, повідомляє прес-служба. Як повідомили оператори Юрій Усік та Іван Наконечний, з боку спецпризначенців підрозділу «Беркут» журналістів та знімальні групи ЗМІ постійно цілеспрямовано обстрілювали гумовими кулями. Камера Усіка зафіксувала момент пострілу та звук дотичного потрапляння, тоді як камера Наконечного вийшла з ладу після того, як у неї поцілила гумова куля та застрягла всередині. «Ми стояли за щитами і знімали через невеликий отвір. Добре, що не в голову», - зазначив Наконечний.

Окрім цього, «5 канал» мав і досі має проблеми з подачею сигналу для прямих включень з місця подій, технічний відділ з’ясовує причини перешкод, попередні висновки - відбувається так звана «заглушка» сигналу.

Прес-служба повідомляє, що потерпілі оператори «5 каналу» готують заяви до правоохоронних органів щодо перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (ст. 171 КК України) та замаху на вбивство.

«5 канал» надає необхідну юридичну допомогу своїм працівникам та прискіпливо стежитиме за ходом розслідування дій працівників спецпідрозділу «Беркут» щодо протиправних жорстоких дій по відношенню до працівників ЗМІ та зухвалим утискам свободи слова, яка гарантована Конституцією України, йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, в Києві, на вул. Грушевського, з 19 січня тривають сутички між мітингувальниками та правоохоронцями, під час яких поранено багатьох журналістів.