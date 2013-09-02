Суд виніс вирок Тітушку

Як передає кореспондент УНІАН, у рішенні суду, ухваленому сьогодні, 2 вересня, зокрема, зазначається: “Суд присудив затвердити угоду про примирення від 28 серпня 2013 року між обвинуваченими Тітушком, Пшуком та Приходьком і потерпілими Сніцарчук та Соделем. Тітушко визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченим частиною першою статті 171 та частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України, та призначити йому покарання... у вигляді позбавлення волі на строк 3 роки. На підставі статті 75 Кримінального кодексу України звільнити його від відбування покарання з іспитовим строком 2 роки”.

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“Михайла Пшука та Сергія Приходька суд присудив визнати винуватими у вчиненні злочину, передбаченим частиною 1 статті 171 та частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України, та призначити їм покарання у вигляді обмеження волі на строк 2 роки. На підставі статті 75 ККУ Пшука та Приходька звільнити від відбування покарання іспитовим строком 1 рік 6 місяців”, - зазначила суддя Лариса Радуцька.

Також суддя Радуцька постановила стягнути із засуджених на користь постраждалої журналістки Ольги Сніцарчук майнову шкоду в розмірі 707 грн 20 коп, а на користь постраждалого фотокореспондента Владислава Соделя — 1 тис. 613 грн.

Крім того, за рішенням суду Тітушко має виплатити обом постраждалим по 11 тис. грн компенсації за моральну шкоду, а Пшуко та Приходько солідарно — по 4 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня 2013 року в Києві проходили акція опозиції «Вставай, Україно!» й антифашистський марш, організований Партією регіонів.

Біля будівлі Головного управління МВС в Києві на вулиці Володимирській молодики спортивної статури побили журналістку «5-го каналу» Сніцарчук і фотографа газети «Коммерсантъ-Украина» Соделя, які знімали бійку.

За підозрою в нападі затримали жителя Білої Церкви Тітушка (прізвисько - «Румун»). Він був у складі групи з 50 осіб, які влаштували бійку зі «свободівцями» на Великій Житомирській.

Пізніше міліція затримала й висунула обвинувачення ще трьом особам: Приходьку, Андрію Ярошенку і Пшуку, їхні справи об’єднали зі справою Тітушка.

30 серпня Тітушко, Пшук і Приходько та Сніцарчук і Содель у залі судового засідання підписали мирову угоду, за умовами якої Тітушко, Приходько та Пшук у присутності телекамер публічно вибачилися перед потерпілими за вчинені відносно них протиправні дії. Ще один підсудний - Ярошенко - мирову угоду не підписав.