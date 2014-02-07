Опозиція готова сформувати уряд, але не працевлаштувати когось окремо - Порошенко

Народний депутат України, співголова парламентського Комітету співробітництва Україна-ЄС Петро Порошенко заявляє, що опозиція готова взяти на себе відповідальність і сформувати уряд, але «ні в якому разі не працевлаштувати когось, якусь окрему особу».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив сьогодні журналістам у Житомирі після виступу на бюджетній сесії міської ради.

За його словами, «опозиція готова взяти на себе відповідальність і сформувати прозоро кадрову команду, і ні в якому разі не працевлаштувати когось, якусь окрему особу. Це не сприйме ані опозиція, ані народ».

Відповідаючи на запитання УНІАН «За яким принципом може бути сформований наступний уряд, якщо його формуватиме опозиція?», Порошенко повідомив: «Моя позиція полягає у наступному. Тоді, коли Президент запропонував переговорній групі, що готовий запропонувати прем’єром одного з опозиціонерів, наша відповідь була наступною: опозиція готова взяти на себе відповідальність, якщо через механізм цієї відповідальності нам дадуть можливість сформувати уряд». (УНІАН: 25 січня Президент Віктор Янукович запропонував лідеру фракції" Батьківщина" Арсенію Яценюку посаду прем'єр-міністра, а лідеру партії «УДАР» Віталію Кличку - віце-прем'єра з гуманітарних питань.)

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Порошенко наголосив, що економіка країни знаходиться у вкрай незадовільному стані, оскільки держава змушена повертати величезні зовнішні борги.

«Бо нас чотири роки годували "покращенням" і чотири роки годували «папєрєдніком». От на сьогоднішній день, образно кажучи, і "наступили на ті самі граблі". Бо економіка країни знаходиться в жахливому стані, зовнішній борг зріс катастрофічно, сьогодні 10% ВВП буде спрямовано на обслуговування і виплату зовнішніх боргів. Країна вже не здатна далі позичати гроші на цих умовах, залучати замість кредитів інвестиції», - сказав Порошенко.

При цьому він розкритикував уряд за проведення в умовах такої складної економічної ситуації великої кількості святкових заходів.

«Замість того, щоб повертати зовнішні борги, уряд знову оголошує олімпійські ігри, інші речі, тоді як немає фізичної можливості обслуговувати борги», - сказав Порошенко.