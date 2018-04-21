Тимошенко зважилася на “страшні кроки”

У понеділок викладачі й “продвинуті” студенти Києво-Могилянської академії, або, як кажуть самі спудеї цього навчального закладу, “Могили” - слухали в одному із залів академії майже прем’єр-міністра Юлію Тимошенко.

Зали на всіх не вистачало, тож більшість бажаючих слухали Юлію Володимирівну біля динаміків надворі. Така ж доля спіткала й деяких журналістів.

У першому ряду зали, мов слухняний першокурсник, сидів ректор Києво-Могилянської академії В’ячеслав Брюховецький.

Тимошенко намагалася всім сподобатися, відповісти на всі запитання, зрештою - максимально зацікавити інтелектуальну молодь. З місцем для виступу вона не прогадала: і аудиторія вдячна, і електорат для далекого 2009-го досить перспективний.

У тому, що Тимошенко розпочала президентську кампанію, мало хто сумнівався. Водночас вона готується і до своєї вже майже готової посади – голови уряду.

Цікаво, що її кампанія “Ідеальна Україна”, що декларує підбір талановитих та інтелектуальних (переважно молодих) людей, котрі б працювали “на благо батьківщини”, була розрекламована на кілька днів раніше, ніж було погоджено коаліційну угоду, де йшлося про долю прем’єрської посади. З усього видно, Тимошенко налаштована на рішучу роботу на цій посаді, настільки, щоб за три роки перемогти й на президентських виборах.

А поки що вона в рамках кампанії намагається виправити кадрові помилки Ющенка: “В Україні близько 18 тисяч посад (держслужбовців. - УНІАН), які займають “надійні люди”. Непогано було б частину з них замінити”. З такою декларацією вона і прийшла до студентів, всіляко заохочуючи їх узяти участь у цьому проекті.

Останні, зацікавлені такими перспективами, хвалили або критикували проект, передавали Тимошенко свої листи з пропозиціями і концептами, які та приймала особисто. Але молодь не особливо довірлива. Чимало студентів називали проект “утопією”, на що Тимошенко парирувала приблизно так: “Можливо, давно не було подібної утопії”.

Справа, певно, благородна – шукати достойні кадри для країни. Щоправда, дещо лукавила Юлія Володимирівна, коли казала: це не рекламна кампанія. Та й невідомо, чим же вона завершиться. Зважаючи хоча б на приведений самою Тимошенко факт: за одну міністерську посаду БЮТ пропонували від 500 тис. й до десятків мільйонів доларів. Найпопулярнішою, каже вона, була посада голови Фонду держмайна України. Судячи з її слів, блок БЮТ був принциповим і на продаж посад не йшов. А, судячи зі списків БЮТ у Верховній Раді, блок чимало заробив на бажаючих стати членами Ордену червоного серця.

А коли Юлю запитали, на які кроки має піти українська жінка, аби досягти успіхів, вона буквально розшарілася й відказала: “Це важка розмова... просто на страшні кроки, про це навіть не хочеться розповідати...”

Дмитро Стаховський