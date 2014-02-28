Чорноморський флот відхрестився від причетності до блокування аеродрому під Севастополем

«Ніякі підрозділи Чорноморського флоту в район Бельбеку не висувалися, і тим більше ніякої участі в його блокування вони не брали», - заявив представник ЧФ Росії, пише Lenta.ru з посиланням на Інтерфакс.

При цьому він визнав, що «з урахуванням нестабільної обстановки, що складається навколо місць дислокації частин Чорноморського флоту в Криму, а також місць компактного проживання військовослужбовців та членів їх сімей, дійсно посилена охорона підрозділами антитерору зі складу Чорноморського флоту».

У ніч на 28 лютого в аеропорти Сімферополя і Севастополя прибули групи озброєних людей, не менше 150 чоловік в кожній. Аеропорт Севастополя «Бельбек» був заблокований. Аеропорт «Сімферополь» продовжує роботу. Військові називають себе представниками «загонів самоборони Криму». Одночасно на місцях присутні представники МВС України. Військові відмовляються вести які-небудь переговори з українською міліцією. Ніяких сутичок між представниками різних силових структур не відбувалося.

Глава МВС України Арсен Аваков зі свого боку заявив, що аеропорти захоплені російськими військовими і звинуватив Росію в провокації збройного конфлікту на території сусідньої держави.