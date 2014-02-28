300 військових з автоматами заблокували аеропорт під Севастополем

Як повідомив кореспондентові УНІАН начальник зміни аеропорту Анатолій Реченко, близько третьої години ночі на територію аеропорту Бельбек увійшли люди у військовій формі із зброєю. Приблизно триста осіб.

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На думку Реченка, це російські військові.

Дорога в аеропорт Бельбек перекрита їжаками, стоять люди з автоматами. Нікого до себе не підпускають зі словами «Не підходь, стрілятимемо!».

Начальник зміни аеропорту Реченко намагався вийти з ними на переговори і з'ясував, що вони охороняють аеропорти від провокацій.

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За його словами, на території аеропорту також знаходиться 3 БТРи і 10 військових "Уралів".

Військові ніяких вимог не висувають. На даний момент аеропорт закритий, коли відкриється - невідомо. Скасовано заплановані на сьогодні три чартерних рейси.