МВС України оцінює події в Криму як збройне вторгнення РФ

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Аваков повідомив, що «аеропорт Бельбек заблокований військовими підрозділами флоту РФ. Всередині аеропорту знаходяться військові та прикордонники України. Зовні - військові у камуфляжі і зі зброєю без розпізнавальних знаків, але які не приховують своєї приналежності. Аеропорт не працює. На зовнішньому периметрі пости МВС України. Збройного зіткнення поки немає».

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Щодо аеропорту Сімферополя, глава МВС поінформував, що «близько 12 ночі група в цивільному, близько 100 осіб, що назвалися козачою сотнею, подолавши огорожу на територію аеропорту, вийшли на поле аеродрому. Силами внутрішніх військ і міліції ці люди були відтіснені спочатку в будівлю аеропорту, а потім і зовсім за територію. Зброя не застосовувалася. Район аеропорту був покинутий «козаками» близько години ночі - вони сіли на тентовані Камази і поїхали».

Однак, продовжив міністр, «близько 1.30 ночі в будівлю аеропорту прибули на кількох вантажівках 119 військових з автоматичною зброєю в камуфляжі без розпізнавальних знаків. Увійшли в будівлю аеропорту, розмістилися в приміщенні ресторану. Не приховують своєї приналежності до збройних сил Російської Федерації. На питання українських співробітників МВС «ви військові і не маєте права тут знаходиться» - відповідають коротко - не маємо інструкцій вести з вами переговори. Ситуація статична, зброя з обох сторін не застосовувалося. Російські військові статично спостерігають за роботою аеропорту, прямо не втручаючись».

Аваков пише про те, що внутрішні війська МВС України посилили наряди в районі аеропорту. Напруга наростає і протистояти регулярним військовим силам органи правопорядку не зможуть.

«Те, що відбувається, оцінюю, як збройне вторгнення і окупацію. Це порушення всіх міжнародних договорів і норм. Це пряма провокація збройного кровопролиття на території суверенної держави», - заявив міністр.

Він вважає, що це вже не компетенція МВС. Це компетенція РНБО. «Поки ще немає прямого збройного зіткнення, повинні говорити дипломати», - додав Аваков.