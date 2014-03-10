У Криму розробляють план дій на випадок відключення води чи електроенергії

У нелегальної влади Криму є варіанти вирішення питання електро - й водопостачання у разі відключення з Києва, заявив в інтерв'ю РИА Новости самоназваний голова Ради міністрів Автономної республіки Крим Сергій Аксьонов.

"Працюємо над антикризовими заходами, у тому числі з російськими колегами. Наприклад, є питання, що робити в разі відключення електроенергії? Хоча в України немає підстав нас відключати: у Криму немає заборгованості ні за газ, ні за воду, ні за світло. З точки зору економіки ми в правовому полі, ніяких проблем немає", - сказав він.

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Тим не менш Аксьонов не виключає, що кримським властям доведеться готуватися до вирішення проблеми дефіциту енергії. "А якщо будуть диверсії, якщо просто через шкідливість нас захочуть відключити - вони налаштують жителів Криму проти себе і ситуація зайде в глухий кут", - вважає він.

Нелегітимний прем'єр Криму підкреслив, що навіть в такій ситуації "у нас є варіанти, у тому числі з урахуванням допомоги наших (російських) колег, як домогтися, щоб кримчани не відчували нестачі у електроенергії, воді, теплі".

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Як раніше повідомляв УНІАН, окружний адміністративний суд Києва визнав незаконними рішення кримського парламенту про призначення Аксьонова прем'єром та проведенні референдуму.

5 березня Шевченківський районний суд міста Києва задовольнив клопотання органів попереднього слідства про затримання голови Верховної Ради АРК Володимира Константинова та депутата цієї ж ради Сергія Аксьонова.