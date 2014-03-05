Суд виніс ухвалу про затримання Аксьонова та Константинова

Про це УНІАН повідомили у відділ взаємодії із засобами масової інформації прес-служби Генеральної прокуратури України.

У повідомленні сказано, що “вказаних осіб оперативники Служби безпеки України повинні доставити до суду з метою обрання їм запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою”.

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Як відомо, Генеральна прокуратура України здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні розпочатому Головним слідчим управлінням СБУ стосовно голови Верховної Ради АРК Володимира Константинова та депутата цієї ж ради Сергія Аксенова за ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).