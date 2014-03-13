У Донецьку на антивоєнному мітингу сталася бійка, загинули дві людини, постраждало біля 50-ти. Всі подробиці
За інформацією "Новости Донбасса", 2 підтверджені смерті. 1 під питанням - живий чи мертвий. 1 у важкому стані, оперують. 2 у вкрай важкому. Постраждало щонайменше 50 чоловік. Один із загиблих - чоловік. Він помер в кареті швидкої допомоги від ножового поранення. 22 роки, чоловік, мешканець Донецька. Інформація про трьох і більше загиблих не підтверджується медиками.
Продовження: Загиблий у Донецьку був прес-секретарем місцевого осередку ВО "Свобода"
Загиблий у Донецьку під час нападу проросійських активістів на мітинг за єдність України - активіст обласної організації ВО "Свобода" Дмитро Чернявський.
Продовження: Загиблих у сутичках в Донецьку вже двоє
Підтверджені дві смерті під час сутичок в Донецьку між проросійськими активістами та мітингувальниками за єдність України.
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«За даними медиків на 21 годину четверга, 13 березня, в результаті зіткнень між учасниками двох мітингів на площі Леніна в Донецьку, загинула одна людина", - йдеться в повідомленні департаменту охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації.
Чоловік, якому 22 роки, житель Донецька, помер у машині швидкої допомоги від ножового поранення. Всього звернулися до медиків на місці 17 осіб, з яких двом надана допомога на місці, їх відпустили додому, двоє доставлені в обласну травматологію, один - до міськлікарні No. 17, одинадцять - в нейрохірургію Калініна.
Інформацію про трьох і більше загиблих медики не підтверджують.
Постраждалі внаслідок бійки є з обох сторін.
Як повідомляє ОстроВ , більше 1 тисячі агресивно налаштованих проросійських активістів напали на учасників мітингу за єдність України на площі Леніна. Спочатку вони закидали своїх опонентів яйцями , петардами і димовими шашками , а коли мітинг закінчився , почали бити йдуть учасників акції.
Біля пам'ятника Леніну проросійські активісти хотіли влаштувати самосуд над одним з " заукраїнців " . Побитого чоловіка поставили на коліна і спробували " судити " його. При цьому багато учасників проросійської акції виступили проти самосуду . "Ми не фашисти " , - говорили вони.
Втрутилася міліція і вивела потерпілого. Його відвели в машину швидкої допомоги.
Міліція затримала найагресивніших проросійських активістів, що заважають проведенню мітингу за єдину Україну. Однак 500 активістів прорвалися до автозаку і почали вимагати випустити затриманих. Вони кричали: "Випускай!", Розгойдували автозак і пробили колеса міліцейським машинам.
Міліція під натиском проросійських активістів відпустила затриманих за напад на мітинг на захист єдності України в Донецьку
"Новини Донбасу" вели трансляцію мітингу, записи доступні нижче: