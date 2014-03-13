У Донецьку на антивоєнному мітингу сталася бійка, загинули дві людини, постраждало біля 50-ти. Всі подробиці

Продовження: Загиблий у Донецьку був прес-секретарем місцевого осередку ВО "Свобода"

Загиблий у Донецьку під час нападу проросійських активістів на мітинг за єдність України - активіст обласної організації ВО "Свобода" Дмитро Чернявський.

Продовження: Загиблих у сутичках в Донецьку вже двоє

Підтверджені дві смерті під час сутичок в Донецьку між проросійськими активістами та мітингувальниками за єдність України.

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«За даними медиків на 21 годину четверга, 13 березня, в результаті зіткнень між учасниками двох мітингів на площі Леніна в Донецьку, загинула одна людина", - йдеться в повідомленні департаменту охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації.

Чоловік, якому 22 роки, житель Донецька, помер у машині швидкої допомоги від ножового поранення. Всього звернулися до медиків на місці 17 осіб, з яких двом надана допомога на місці, їх відпустили додому, двоє доставлені в обласну травматологію, один - до міськлікарні No. 17, одинадцять - в нейрохірургію Калініна.

Інформацію про трьох і більше загиблих медики не підтверджують.

Постраждалі внаслідок бійки є з обох сторін.

Сьогодні в Донецьку з 18:00 до 19.00 проходив мітинг на підтримку цілісності України. Люди самоорганізувалися в соціальних мережах і вийшли на вулицю, щоб висловити свій протест проти агресивної політики керівництва Російської Федерації та проявів сепаратизму в Україні.

Як повідомляє ОстроВ , більше 1 тисячі агресивно налаштованих проросійських активістів напали на учасників мітингу за єдність України на площі Леніна. Спочатку вони закидали своїх опонентів яйцями , петардами і димовими шашками , а коли мітинг закінчився , почали бити йдуть учасників акції.

Біля пам'ятника Леніну проросійські активісти хотіли влаштувати самосуд над одним з " заукраїнців " . Побитого чоловіка поставили на коліна і спробували " судити " його. При цьому багато учасників проросійської акції виступили проти самосуду . "Ми не фашисти " , - говорили вони.

Втрутилася міліція і вивела потерпілого. Його відвели в машину швидкої допомоги.

Міліція затримала найагресивніших проросійських активістів, що заважають проведенню мітингу за єдину Україну. Однак 500 активістів прорвалися до автозаку і почали вимагати випустити затриманих. Вони кричали: "Випускай!", Розгойдували автозак і пробили колеса міліцейським машинам.

Міліція під натиском проросійських активістів відпустила затриманих за напад на мітинг на захист єдності України в Донецьку

"Новини Донбасу" вели трансляцію мітингу, записи доступні нижче: