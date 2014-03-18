Путін повідомив російських парламентарів про бажання Криму приєднатися до РФ

Президент РФ Володимир Путін повідомив Раду Федерації, Держдуму і уряд РФ про пропозиції Криму і Севастополя про прийняття до складу Росії і утворення нових суб'єктів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, це зроблено відповідно до статті 6 Федерального конституційного закону «Про порядок прийняття до Російської Федерації і утворення в її складі нового суб'єкта Російської Федерації».

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«Президент Росії Володимир Путін повідомив Раду Федерації, Держдуму і уряд про пропозиції державної ради Криму і законодавчих зборів міста Севастополя про прийняття до РФ Республіки Крим, включаючи місто Севастополь, і утворення у складі Російської Федерації нових суб'єктів», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 17 березня Путін підписав указ «Про визнання Республіки Крим», відповідно до якого її визнано незалежною державою.

«Враховуючи волевиявлення народів Криму на загальнокримському референдумі, що відбувся 16 березня 2014 року, визнати Республіку Крим, в якій місто Севастополь має особливий статус, як суверенну і незалежну державу. Цей Указ набирає чиності з дня його підписання», — йдеться в тексті указу.

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Сьогодні Путін о 15.00 виступить у Кремлі перед депутатами Держдуми, членами Ради Федерації, керівниками регіонів РФ і представниками громадянського суспільства у зв'язку із зверненням Криму і Севастополя про прийом до складу Російської Федерації.