Путін виступить із заявою на тему приєднання Криму до Росії 18 березня

Завтра Президент РФ Володимир Путін звернеться до Федеральних зборів у зв`язку з «приєднанням Криму».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам в Москві сказав віце-спікер Держдуми Іван Мельников.

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”Завтра о 15.00 за московським часом Президент Путін звернеться до Федеральних зборів у зв`язку з прийняттям до РФ нового суб`єкта”, - сказав Мельников і додав, що це питання зранку розгляне Держдума.