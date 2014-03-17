Путін виступить із заявою на тему приєднання Криму до Росії 18 березня
12:25, 17 березня 2014Політика
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Завтра Володимир Путін звернеться до Федеральних зборів РФ у зв'язку з «приєднанням Криму».
Путін зробить заяву на тему приєднання Криму до Росії 18 березня / REUTERS
Завтра Президент РФ Володимир Путін звернеться до Федеральних зборів у зв`язку з «приєднанням Криму».
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам в Москві сказав віце-спікер Держдуми Іван Мельников.
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”Завтра о 15.00 за московським часом Президент Путін звернеться до Федеральних зборів у зв`язку з прийняттям до РФ нового суб`єкта”, - сказав Мельников і додав, що це питання зранку розгляне Держдума.
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