Путін підписав указ про визнання Криму незалежною державою

"Враховуючи волевиявлення народів Криму на загальнокримському референдумі, що відбувся 16 березня 2014 року, визнати Республіку Крим, в де місто Севастополь має особливий статус, в якості суверенної і незалежної держави ... Цей Указ набирає чинності з дня його підписання", - йдеться в тексті указу, передає РІА "Новости".

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Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін 18 березня виступить перед палатами Федеральних зборів у зв'язку із зверненням Криму і Севастополя про прийняття до складу Росії.