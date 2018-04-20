Хто зливає чорнуху в російські мас-медіа?

У російських ЗМІ розкручується черговий “злив” компромату... Цього разу “оприлюднено” “розшифровку телефонних розмов” Юлії Тимошенко. У яких вона начебто обговорювала стратегію дій під час Помаранчевої революції з Борисом Березовським, екс-послом США в Україні Джоном Гербстом, скаржилася на життя Вікторові Ющенку. УНІАН опитав політиків та політологів - що вони думають з цього приводу.

“ГАЗПРОМ – НЕ ПОРОШЕНКО” Михайло Погребинський, директор Київського центру політичних досліджень та конфліктології: Я вважаю, корені цієї кампанії слід шукати в Україні, російські ЗМІ її лише використовують. Вони чіпляються за будь-яку інформацію, яка компрометує помаранчевих лідерів. Дискредитація їх - давня лінія російських ЗМІ.

А Тимошенко необережно висловлюється як для політика її рангу – наприклад, щодо необхідності перегляду газових домовленостей з Росією. Такі висловлювання є подразником для російської влади та російських лідерів громадської думки. Не слід було такого робити – краще домовлятися з керівництвом країни та Газпрому. А стращати його... Газпром – не Порошенко, не дуже настращаєш...

Ініціатива такої кампанії – як я собі уявляю – виходила від команди “друзів” помаранчевої коаліції. Тих, хто незадоволений можливим прем’єрством Тимошенко та розподілом інших посад.

Можна говорити про конфлікт інтересів усередині коаліції. Зрештою, він був весь час, у неприхованому вигляді.

Зараз важливо зрозуміти, чи можуть вони проголосувати за кандидатури спікера та прем’єра не пакетом, а послідовно. Є надія, що Партія регіонів змусить їх проголосувати відповідно до Конституції. І це буде такий собі контроль над коаліцією. Щоб вона вже хоч на перший час почала працювати – дуже цього хочеться.

У цьому й полягає ідея політичної реформи... Навіть запеклі вороги мусять об’єднатися, координувати свою політику, домовитися про якусь спільну лінію поведінки, інакше отримають поразку. І це, я вважаю, має зробити нас європейською державою.

“НЕ ХОЧУ РОБИТИ З ТИМОШЕНКО ГЕРОЇНЮ”

Володимир Малинкович, директор української філії Міжнародного інституту гуманітарно-політичних досліджень:

У даному випадку звучить антиросійська нота: ніби російська влада готує проти української влади компромат. Можливо, це так і є, але ж ми цього не знаємо. Я не люблю коментувати такі речі, якщо немає фактів. І робити з Тимошенко героїню не хочу.

“ЦЕ ДІЛО РУК САМИХ КОАЛІЦІЯНТІВ”

Кость Бондаренко, керівник Київського інституту проблем управління ім. Горшеніна: У нас останнім часом дуже популярним стало використовувати роздруківки телефонних розмов різних політиків з метою їх дискредитації. Думаю, цього разу маємо спробу дискредитації політиків на тлі боротьби за владу, ще й напередодні голосування щодо посади голови уряду. Це робота українських політиків-коаліціянтів, які намагаються через російські ЗМІ відстояти свої інтереси. І, цілком можливо, таким чином вплинути на результати голосування щодо призначення членів уряду. Та радше – на розподіл міністерських портфелів та інших посад.

Але така акція вже неефективна, вона лише псує нерви. “Телефонні розмови” перестають бути цікавими, вони були актуальними у 2000 – 2001 роках. Але чим далі, тим більш байдужою до них стає громадська думка. Гадаю, Тимошенко й сама на них не реагуватиме.

“РОСІЙСЬКИЙ СЛІД”

Володимир Фесенко, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента": Передовсім це є засіб тиску на Тимошенко. Крім того, це може бути спроба за допомогою викиду компромату зірвати затвердження Тимошенко прем’єром. І, зрештою, це може бути спроба розтрощення новоспеченої коаліції, яка ще навіть не пройшла випробування першим голосуванням – за посади голови уряду та Верховної Ради.

Чи можна говорити, що це справа рук “любих друзів”? По-перше, зараз не в інтересах Порошенка, якого вважають символом “любих друзів”, зривати цей процес. Оскільки з ним пов’язане повернення Порошенка до великої політики. Хто насамперед зацікавлений у розколі коаліції? Партія регіонів. Є інтерес і в Росії. Вона не зацікавлена у призначенні Тимошенко прем’єром – та буде сильним переговорником і опонентом у газових переговорах. З нею буде не так просто домовлятися, як з Івченком. Так що, цілком можливо, джерела цієї інформації можуть бути й російськими. Та й сам Березовський міг бути причетним до цього. Для нього це звичайний засіб тиску на українських політиків, що ми вже бачили торік в інших формах.

Щодо можливої причетності коаліціянтів до такої кампанії – вони можуть бути незадоволені кадровими розстановками. Для “Нашої України” розкол коаліції може бути фатальним. Буде шалене падіння рейтингів. А ще є такий момент: якщо знову стане питання про формування коаліції, Партія регіонів диктуватиме свої умови.

Після відомого касетного скандалу в Україні було певне звикання до компромату. Навіть під час виборчої кампанії такі речі результату не мали. І сьогодні ефекту не буде.

“БОРОТЬБА ПРОТИ КОАЛІЦІЇ ПЕРЕРОСЛА В БОРОТЬБУ ПРОТИ ПРЕМ’ЄРА”

Андрій Шкіль народний депутат, БЮТ:

Що можна сказати про ці розшифровки? Закінчилася боротьба проти помаранчевої коаліції, але розпочалася боротьба проти персоналії прем’єра. Боротьба брудна. Хто за нею стоїть - це очевидно. Політичні сили, які зацікавлені в дестабілізації у державі, розвалі коаліції та дискредитації прем’єр-міністра.

“Я ВПІЗНАВ ТИМОШЕНКО ПО РАДИКАЛІЗАЦІЇ ДІЙ”

Євген Кушнарьов, народний депутат, Партія регіонів:

Нікого розмови Юлії Володимирівни та Березовського здивувати не могли. Усі ми знали, що і як відбувалося в ті дні.

Гадаю, що розшифровки справжні, бо зміст розмов звучить в унісон подіям, які відбувалися. Там є один епізод, коли Тимошенко каже, що в разі, якщо Верховна Рада та Верховний Суд не підтримають помаранчевих, то тоді буде “радикалізація дій”. Я цю “радикалізацію” й можливість силового варіанта передбачав ще, коли був у Харкові. Ну й, прочитавши розшифровки, лише утвердився в думці, що тоді не помилявся.

“ПОВНА МАЯЧНЯ”

Лесь Танюк, фракція “Наша Україна”:

Ці розшифровки - повна маячня. Сумнівна участь Березовського, Юлині контакти з ним – усе працює на те, щоби дискредитувати і майбутнього прем’єра, і саму революцію. Я пишу щоденники, у мене кожен день революції описано погодинно. Невже ви думаєте, що я чи хтось із націонал-демократичної групи дозволив би брати участь у цьому Березовському? Для чого? Це його приватна справа - підтримувати чи не підтримувати революцію, але він не брав жодної участі в ній. А ці розмови - “качка”, чергова спроба розвалити коаліцію.

“ЗМІСТ РОЗМОВ – СЕКРЕТ ПОЛІШИНЕЛЯ”

Олена Бондаренко, народний депутат, Партія регіонів:

Мені дуже неприємно, що в суспільстві відбуваються такі речі, як незаконне прослуховування телефонних розмов, а надто – публікація таких прослуховувань. Колись я й сама ставала об’єктом таких прослуховувань і знаю, що це таке. Тому як метод боротьби я його апріорі не схвалюю.

Що стосується самого змісту розшифровувань... То я схильна вірити в те, що розмови – правдиві. Вони не відкривають нічого нового, зміст розмов насправді - секрет полішинеля.

“ПОЛІТИЧНЕ ЗАМОВЛЕННЯ ПРОТИ ТИМОШЕНКО”

Анатолій Семинога, народний депутат, БЮТ:

Це абсолютно очевидне політичне замовлення. Замовлення політичних сил, які не хочуть створення демократичної більшості та не хочуть бачити майбутнім прем’єром Тимошенко. У цій історії сумно те, що замовити такі статті можна навіть у поважних та популярних видань.

“АБО ПРАВДА, АБО НЕПРАВДА”

Ігор Шкіря, народний депутат, Партія регіонів:

Ці розмови можуть бути правдою, так само, як і можуть бути неправдою. Березовський – сумнівна особа, навколо якої багато пліток і міфів. Чи є ці розмови пліткою чи правдою, я, чесно кажучи, не знаю.

Опитували Дмитро Стаховський, Лана Самохвалова