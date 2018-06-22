Російські ЗМІ оббрехали Чехію заради пропаганди

Після того, як на Заході дискредитувати нову українську владу Кремлю не вдалося, а проти керівників Росії були введені економічні санкції, у Москви з'явилася необхідність все ж знайти, хоча б уявного, союзника в Європі. Російські ЗМІ взялися виконати це завдання, щоб показати громадянам: Захід зовсім не виступає єдиним фронтом у засудженні дій Росії, у «об'єднувача» російських земель є підтримка братів-слов'ян, хоч ті вже не перший рік змушені бути частиною «загниваючої» Європи. І в цьому «досягли» успіху .

26 березня 2014 року найбільші новинні стрічки в Росії облетіла новина: «Чеський парламент не підтримав економічні санкції проти Росії».

Посилаючись на чеські ЗМІ, російські журналісти перебрехали вихідні повідомлення про рішення нижньої палати парламенту Чехії.

Першоджерелом брехливої інформації виступило агентство РІА «Новости», в якому не так давно змінилося керівництво, і директором став сумнозвісний пропагандист Дмитро Кисельов. Саме з посиланням на РІА десятки російських сайтів, у тому числі - видань шанованих, повідомили фейкову новину. Деякі зробили ще хитріше - послалися на чеське радіо «Прага», де була опублікована новина про рішення місцевого парламенту, але текст повідомлення подали не оригінальний, а у версії РІА «Новости».

Так, наприклад, «Комсомольська правда» повідомляє: «Палата депутатів чеського парламенту відмовилася визнати возз'єднання Криму з Росією «анексією», а також виступила проти економічних санкцій. «Палата депутатів не підтримала пропозицію, в якій уряду доручалося просувати в рамках ЄС введення економічних санкцій проти Росії», - йдеться в заяві чеського парламенту».

Також, якщо вірити російським ЗМІ, чеський парламент «відмовився називати приєднання Росією Крима "анексією"».

Проте, в повідомленні чеського радіо «Прага», на яке і посилаються росіяни, сказано дещо інше. Зокрема: «Депутати Нижньої палати Парламенту Чеської Республіки відкинули насильницьку анексію українського Криму Росією. Вони вважають, що в даному випадку мова йде про порушення міжнародного права... Законодавці також підтримали уряд Чехії, який, що стосується ситуації в Україні, має намір діяти солідарно з іншими країнами ЄС і НАТО». Як кажуть, відчуйте різницю.

А про санкції у вихідному повідомленні чеського радіо сказано наступне: «уряд Чехії, згідно з рішенням депутатів, у структурах ЄС не добиватиметься впровадження економічних санкцій проти Росії». Насправді, фактично тут мова йде про те, що чеські журналісти, загалом, очікували, що уряду буде доручено зайнятися лобіюванням економічних санкцій проти Росії в ЄС, в чеських медіа та суспільстві обговорюється також необхідність запровадження персональних санкцій Республіки Чехія проти Росії. І радіо «Прага» в даному випадку констатує, що ніяких інструкцій на цей рахунок уряду парламент Чехії не дав. Хоча згадана вище фраза про намір Чехії діяти «солідарно з іншими країнами ЄС і НАТО» для вирішення проблеми Криму, напряму свідчить про готовність чехів підтримати будь-які санкції проти Кремля, якщо ЄС і НАТО їх введуть.

Більше того, жодна новинна стрічка в РФ чомусь не звернулася безпосередньо до офіційних осіб, які представляють Чехію, щоб роз'яснити ці нюанси, а не підтасовувати факти.

Після того, як УНІАН офіційно звернувся до посольства Чеської республіки в Україні з проханням прокоментувати повідомлення російських ЗМІ, посольство прийняло рішення поширити офіційну інформацію щодо прийнятого палатою депутатів парламенту Чехії постанови. В офіційному перекладі рішення чеських парламентарів, опублікованому в середині дня на сайті посольства, сказано таке:

«1 . Палата депутатів приймає до відома інформацію міністра закордонних справ з актуальної ситуації в Україні.

2 . Палата депутатів відкидає насильницьку анексію частини території України - Криму з боку Російської Федерації, вважаючи ці дії порушенням міжнародного права.

3 . Палата депутатів підтримує уряд Чеської Республіки в переговорах про спільні дії в рамках ЄС, НАТО та інших міжнародних організаціях при вирішенні ситуації в Україні.

4.Палата депутатів просить уряд Чеської Республіки приділити увагу ситуації чеських земляків в Україні».

Ось посилання на цей документ: http://www.mzv.cz/kiev/uk/x2005_11_03/x2014_03_26.html

Але, деякі російські ЗМІ, мабуть, щоб солідніше виглядати в очах свого читача, поширюючи завідомо неправдиву новину, вирішили піти в пропаганді далі, і посилаються на одне з найбільших у світі міжнародних агентств новин - Reuters. Так, наприклад, зробила Газета.ру. Хоча на сайті агентства немає ні слова про будь-які рішення чеського парламенту, а в закритій клієнтської стрічці новин рішення парламенту Чехії передані коректно.

Ось лише деякі з російських ЗМІ, що повідомили фейкову новину: РІА «Новости», Российская газета, Радіо «Эхо Москвы», Правда.ру, Газета.ру, Московський комсомолець, газета «Взгляд», Комсомольська правда.

УНІАН