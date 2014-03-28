Мамчура пропонують призначити командувачем Національної гвардії

Народний депутат від фракції "Батьківщина" В'ячеслав Кириленко ‏пропонує призначити полковника Юлія Мамчура командувачем Національної гвардії.

Про це Кириленко написав на своїй сторінці у Twitter.

Він опублікував фото відповідного звернення до виконуючого обв'язки президента України Олександра Турчинова.

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Перед цим, виступаючи з парламентської трибуни, Кириленко наголосив, що такі люди як Мамчур повинні отримати керівні посади у військах, Збройних силах.

“А може би полковник Юлій Мамчур якраз той, хто має очолити новостворену Національну гвардію України. Оце був би правильний крок з боку нової влади”, - наголосив він.

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Як повідомляв УНІАН, 22 березня відбувся штурм авіабази в Бельбеку, на територію військової частини прорвалися представники «самооборони Криму». Пізніше стало відомо, що командира військової частини Мамчура викрали російські військові. За словами його дружини, Мамчура було заарештовано і доставлено до військової в'язниці у Севастополі.

26 березня стало відомо, що Мамчура і ще п'ятьох затриманих у Криму російськими солдатами українських офіцерів звільнили.

Російські військові переконували полковника Мамчура зрадити військовій присязі народу України і перейти на службу в армію РФ.