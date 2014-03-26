Захоплених у Криму офіцерів звільнили - Міноборони
20:48, 26 березня 2014Політика
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Зараз вони прямують до Чонгара.
Мамчура та ще п'ятьох офіцерів звільнили / Reuters
Шістьох полонених у Криму офіцерів звільнили.
Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook глава медіа-центру Міноборони України в Криму Владислав Селезньов.
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"Джерела повідомляють, що полковник Юлій Мамчур, генерал-майор Ігор Воронченко, капітан 2 рангу В'ячеслав Дем'яненко, старший лейтенант Олександр Філіпов, а також офіцери-морпіхи підполковник Дмитро Делятицкий і майор Ростислав Ломтев у супроводі озброєних людей прямують у бік переходу Чонгар", - пише Селезньов.
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