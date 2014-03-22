Командира військової частини в Бельбеку викрали російські військові - ЗМІ

Як передає «5-й канал», про затримання окупантами він особисто повідомив кореспонденту новинного агентства Reuters.

Станом на даний момент, місцезнаходження Мамчура невідоме.

Як повідомив глава медіацентру Міноборони в Криму Владислав Селезньов, останній раз Мамчура бачили після штурму авіабази, коли «він стояв і розмовляв з невідомим чоловіком у військовій формі».

За словами Селезньова, дружина Мамчура повідомила, що вдома його немає, на території авіабази - теж.

Читайте такожРосіяни захопили єдиний український підводний човен

Як відомо, раніше глава медіа-центру Міноборони в Криму на питання, де перебувають українські військовослужбовці, зокрема, командувач базою Мамчур, зазначив: ”Весь персонал авіабази, в тому числі і полковник Мамчур, знаходяться під тотальним контролем представників збройних сил РФ, всі знаходяться на авіабазі”.

22 березня відбувся штурм авіабази, на територію військової частини прорвалися представники самооборони Криму. Ворота в частину проламані за допомогою БТРа. Джерела стверджують, що під час штурму були чутні постріли, в штурмі задіяно не менше 6 одиниць БТР-80.

Читайте такожРосійські окупанти взяли штурмом військову частину в Бельбеку

Дані про постраждалих перевіряються. За словами очевидців, у військову частину до входу на територію бігла група озброєних людей. Також з посиланням на джерела, Селезньов повідомив, що під час штурму в/ч працював спецназ Збройних сил РФ, він зайшов з боку аеродрому.