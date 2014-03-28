Звільненим з полону в Криму офіцерам пообіцяли нагороду

В.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов подякував звільненим з полону офіцерам Збройних сил за мужність та героїзм.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради, про це Турчинов сказав під час зустрічі з військовими.

За його словами, армія в Криму зазнала великих втрат, але незважаючи на це, наші військові повністю виконали всі завдання, що стояли перед ними.

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«Ви дали можливість армії підготуватися до захисту країни», - наголосив Турчинов.

Він повідомив, що уряд нині забезпечує гідні умови для облаштування родин військових.

Турчинов наголосив, що офіцери за мужність і стійкість будуть нагороджені, підвищені по службі.

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На зустрічі були присутні заступник командувача ВМС України генерал-майор Ігор Воронченко, полковник Юлій Мамчур, комбат морської піхоти підполковник Дмитро Делятицький та його заступник майор Ростислав Ломтєв, яких було незаконно захоплено під час останніх штурмів і провокацій проти українських військових.

Також відбулася нарада в.о. президента України з керівним складом Збройних сил України, під час якої було обговорено питання щодо передислокації військ з території Криму та евакуації родин військових.

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Як повідомляв УНІАН, 22 березня відбувся штурм авіабази в Бельбеку, на територію військової частини прорвалися представники «самооборони Криму». Пізніше стало відомо, що командира військової частини Мамчура викрали російські військові. За словами його дружини, Мамчура було заарештовано і доставлено до військової в'язниці у Севастополі.

26 березня стало відомо, що Мамчура і ще п'ятьох затриманих у Криму російськими солдатами українськихофіцерів звільнили.

Російські військові переконували полковника Мамчура зрадити військовій присязі народу України і перейти на службу в армію РФ.