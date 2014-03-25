Полковник Мамчур залишається в полоні - дружина
Командир 204-ї бригади тактичної авіації в Бельбеку Юлій Мамчур досі перебуває в полоні.
Про це повідомила його дружина Лариса Мамчур в ефірі "Шустер LIVE".
"На даний момент ніяких змін немає, Юлій, як і раніше, залишається під арештом. Зв'язку з ним теж немає", - повідомила вона.
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Нагадаємо, 22 березня відбувся штурм авіабази в Бельбеку, на територію військової частини прорвалися представники «самооборони Криму». Ворота в частину були проламані за допомогою БТРа. Джерела стверджують, що під час штурму було чути постріли, в штурмі було задіяно не менше 6 одиниць БТР-80.
Командира військової частини Мамчура викрали російські військові.
Пізніше стало відомо, що Юлій Мамчур заарештований і доставлений у військову в'язницю в Севастополі.