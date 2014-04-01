Україна не збирається денонсувати жодну з угод щодо ЧФ РФ

Україна не має наміру денонсувати жодну з угод з Російською Федерацією щодо перебування Чорноморського флоту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр юстиції Павло Петренко на брифінгу в Кабінеті міністрів.

“За міжнародною практикою, такі дії (одностороння денонсація Росією) міжнародними судами не визнаються. Ми зі свого боку не будемо жодної з цих угод денонсувати”, - зазначив міністр.

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Він додав, що для української сторони ці угоди є “доказовою базою щодо підтвердження прав України в судах, у тому числі і прав на компенсацію збитків з боку Російської Федерації”.

Крім того, Петренко сказав, що якщо російська сторона буде в односторонньому порядку збільшувати ціну на газ для України, “ми так само будемо зі свого боку нараховувати ціну, яка є за формулою чинною без урахування цієї денонсації”.

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Як повідомляв УНІАН, 31 березня Держдума РФ після анексії Криму в односторонньому порядку денонсувала угоду про базування ЧФ на території України. 28 березня цей законопроект в Держдуму вніс президент Росії Володимир Путін.

Сьогодні, 1 квітня, Рада федерації Росії одноголосно проголосувала за денонсацію угоди про базування ЧФ РФ в Україні. Після цього закон буде подано на підпис президенту РФ.

Голова правління ВАТ «Газпром» Олексій Міллер повідомив, що ціна російського газу для України становитиме у другому кварталі 385,5 долара за тисячу кубометрів.

Міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан заявив, що ця ціна розрахована з урахуванням «харківської знижки», і поки що Україна не одержувала ніяких документів про денонсацію цієї знижки. «Наразі діє знижка, у нас немає документів (про її денонсацію)», - сказав Продан. При цьому він зазначив, що Україна виходитиме з того, що Крим – це українська територія, і ЧФ Росії перебуває на українській території.