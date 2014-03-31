Держдума РФ денонсувала угоду про базування ЧФ РФ в Україні

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, за федеральний закон «Про припинення дії угод, що стосуються перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України» проголосувало 443 російських депутата.

«Закон передбачає припинення дії низки російсько-українських угод, що регулюють статус і умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, а саме: Угоди між Російською Федерацією і Україною про параметри розділу Чорноморського флоту від 28 травня 1997 р.; Угоди між Російською Федерацією і Україною про статус і умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 28 травня 1997 р.; Угоди між урядом Російської Федерації і урядом України про взаєморозрахунки, пов'язані з розділом Чорноморського флоту і перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, від 28 травня 1997 р.; Угоди між Російською Федерацією і Україною з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 21 квітня 2010 р (Харківська угода )», - говориться в пояснювальній записці.

Читайте такожРосія готова обговорювати з Україною фінансові питання після денонсації угод щодо ЧФ

У документі зазначається, що «в результаті підписання 18 березня 2014 р. Договору між Російською Федерацією і Республікою Крим про прийняття до Російської Федерації Республіки Крим і утворення у складі Російської Федерації нових суб'єктів предмет російсько-українських угод втрачений, зважаючи на фактичне припинення правовідносин оренди Російською Федерацією об'єктів її Чорноморського флоту на території України».

Цей федеральний закон набуває чинності від дня його офіційної публікації.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня президент Росії Володимир Путін вніс до Держдуми пропозиції про припинення дії українсько-російських угод щодо базування Чорноморського флоту РФ на території України.

Довідка УНІАН. 16 березня за військової та політичної підтримки Російської Федерації в Криму відбувся неконституційний і не визнаний світом референдум про самовизначення Криму. За даними самопроголошеної кримської влади, 96,77% тих, хто взяв участь в голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим – і звернувся до Росії з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ як нового суб'єкту зі статусом республіки.

18 березня в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Міністерство закордонних справ України заявило рішучий і категоричний протест проти визнання Російською Федерацією самопроголошеної Республіки Крим як суб'єкта міжнародного права. МЗС України наголошує, що підписання угоди про приєднання Криму до РФ не має нічого спільного з демократією, правом і здоровим глуздом.