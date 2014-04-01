Рада Федерації Росії одноголосно підтримала денонсацію угоди щодо ЧФ

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, за федеральний закон «Про припинення дії угод, що стосуються перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України» проголосували 134 російських сенатори. Після цього закон буде подано на підпис президентові РФ.

Читайте такожЦіна російського газу для України становитиме $385,5 - Міллер

«Проект закону передбачає припинення дії ряду російсько-українських угод, що регулюють статус і умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, а саме: Угоди між Російською Федерацією і Україною про параметри поділу Чорноморського флоту від 28 травня 1997 р.; Угоди між Російською Федерацією і Україною про статус і умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 28 травня 1997 р.; Угоди між Урядом Російської Федерації і Урядом України про взаєморозрахунки, пов'язані з розподілом Чорноморського флоту і перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, від 28 травня 1997 р.; Угоди між Російською Федерацією і Україною з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 21 квітня 2010 р (Харківська угода)», - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

У документі наголошується, що «в результаті підписання 18 березня 2014 р. Договору між Російською Федерацією і Республікою Крим про прийняття до Російської Федерації Республіки Крим і утворення у складі Російської Федерації нових суб'єктів предмет російсько-українських угод втрачений, зважаючи на фактичне припинення правовідносин оренди Російською Федерацією об'єктів її Чорноморського флоту на території України».

Закон набирає чинності з дня його офіційної публікації.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня Держдума РФ після анексії Криму в односторонньому порядку денонсувала угоду про базування Чорноморського флоту на території України. 28 березня цей законопроект в Держдуму вніс президент Росії Володимир Путін.

Довідка УНІАН. 16 березня за військової й політичної підтримки Російської Федерації в Криму відбувся неконституційний і не визнаний світом референдум про самовизначення Криму. За даними самопроголошеної кримської влади 96,77%, які взяли участь у голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим – і звернувся до Росії з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ як нового суб'єкта із статусом республіки.

18 березня в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.