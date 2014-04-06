Луганські сепаратисти чекають на "підкріплення" з Артемівська та зносять до СБУ шини

У Луганську мітингувальники, які захопили будівлю управління СБУ, чекають «підкріплення» з Артемівська Донецької області, повідомляє кореспондент «Восточного варианта».

Крім того, на місце сьогоднішньої «дислокації» сепаратистів на мікроавтобусі підвезли автомобільні покришки. Шини вивантажують і складають біля будівлі СБУ. Також маніфестанти збирають гроші на бензин. Для яких цілей - поки не відомо.

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Нагадаємо, сьогодні, 6 квітня, в Луганську мітингувальники штурмом взяли будівлю управління СБУ та добилися звільнення шістьох раніше затриманих активістів.

Зазначимо, що міністр МВС Арсен Аваков висловився з приводу позиції правоохоронців у період штурмів адмінбудівель на сході країни і заявив, що правоохоронці не будуть стріляти у провокаторів.