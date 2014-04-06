СБУ в Луганську на вимогу сепаратистів звільнила заарештованих проросійських активістів

Співробітники СБУ звільнили з-під варти шістьох раніше затриманих проросійськи налаштованих активістів.

Про це повідомляє кореспондент Восточного варианта.

Прізвища звільнених ще невідомі, але їх вже привезли під будівлю СБУ і "народна самооборона" взяла їх під охорону.

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Нагадаємо, сьогодні після обіду проросійськи налаштовані люди штурмом взяли будівлю облуправління СБУ. Люди вимагали звільнення свого лідера - народного губернатора Олександра Харитонова.