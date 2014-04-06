Харківські сепаратисти захопили ОДА

Як передає кореспондент УНІАН, кілька сотень прихильників федералізації протягом 10 хвилин відтіснили до двохсот міліціонерів зі щитами, які охороняли вхід в ОДА.

Зараз з вікна на другому поверсі, де розташована приймальня голови ОДА, один з активістів тримає прапор РФ.

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Учасники штурму скандують «Беркут», «Міліція - з народом».

В ході штурму частина співробітників міліції відійшла в бік.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Харкові прихильники федералізації почали штурм будівлі облдержадміністрації.

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Після мітингу, який проходив на площі Свободи, близько півтори тисячі активістів перейшли вулицю Сумську, підійшли впритул до кордону міліції. У бік правоохоронців полетіли взривпакети й петарди.