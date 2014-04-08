У будівлі СБУ в Донецьку сепаратисти розтрощили меблі, двері та стіни

У Донецьку управління СБУ в даний час підраховує матеріальну шкоду, завдану управлінню після захоплення будівлі мітингувальниками.

Про це УНІАН повідомив керівник прес-групи управління СБУ в Донецькій області Олександр Балабанцев.

За його словами, мітингувальники розбили двері, меблі, а також зруйнували внутрішні перегородки будівлі, «вони явно цілеспрямовано щось шукали». «У нас о 9-й годині ранку відбулася робоча нарада. Зараз займаємося прибиранням у будівлі. І встановлюємо розмір завданої матеріальної шкоди, рахуємо втрати», - сказав Балабанцев.

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Він також повідомив, що співробітники управління розбирають барикади перед будівлею, що складаються з мішків із піском, старих автопокришок, сейфів і меблів, винесених з управління. Зверху барикади були затягнуті колючим дротом. У прибиранні території допомагають комунальні служби міста і Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України в Донецькій області.

Балабанцев відмовився коментувати будь-яку інформацію про можливу пропажу або про кількість зброї, що залишилася в будівлі управління.

Водночас деякі ЗМІ писали з посиланням на джерела, що після того як будівлю управління залишили сепаратисти, співробітники СБУ виявили, що кімната для зберігання зброї відкрита. Проте, чи пропала зброя, джерело не повідомляло.

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Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Донецьку проросійські мітингувальники штурмом захопили будівлю облдержадміністрації, вимагаючи негайного скликання позачергової сесії облради і ухвалення депутатами рішення про проведення в регіоні референдуму про приєднання до Росії. За фактом захоплення ОДА донецька міліція почала розслідування за ч. 1 ст. 294 ККУ (масові безлади).

7 квітня близько 3.30 ночі група агресивно налаштованих молодих людей увірвалася в будівлю облуправління СБУ і, не висуваючи чітких вимог, зайняла приміщення. За фактом захоплення приміщення СБУ також почато кримінальне провадження за ч.1 ст. 294 УКУ.

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Того ж дня проросійські мітингувальники, які захопили будівлю ОДА, оголосили про створення суверенної держави «Донецька республіка» і про проведення до 11 травня референдуму.

Пізніше всі відкриті кримінальні провадження були об'єднані та кваліфіковані за ч. 1 ст . 109 ККУ (дії, спрямовані на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади). Слідство проводиться слідчим відділом УСБУ в Донецькій області.

У прес-службі обласної прокуратури сьогодні, 8 квітня, повідомили, що ефективні переговори, які були проведені з тими, хто захопив управління СБУ в Донецькій області, вчора завершилися мирним звільненням усіх приміщень і добровільною здачею зброї, зараз управління СБУ повернулося до роботи.